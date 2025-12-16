ETV Bharat / state

ਧੁੰਦ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੋਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ। ਜਿੱਥੇ ਠੰਢ ਵਧੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ...

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 16, 2025 at 2:34 PM IST

4 Min Read
[ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]

ਬਠਿੰਡਾ: ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਦ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧੁੰਦ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਰੋ ਨੋਟ (ETV Bharat)

ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ

ਡੀਐਸਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ) ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ।"

ਧੁੰਦ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਰੋ ਨੋਟ (ETV Bharat)

ਨਸ਼ਾ (ਸ਼ਰਾਬ -ਬੀਅਰ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਠੰਢ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। - ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਟਰੈਫਿਕ

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ

ਡੀਐਸਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ) ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  1. ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਰੱਖੋ।
  2. ਫੌਗ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਲੋਅ ਬੀਮ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  3. ਹਾਈ ਬੀਮ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
  4. ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
  5. ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।
  6. ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਟ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
  7. ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਰਨ ਵਜਾਓ।
  8. ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
  9. ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿੰਡਸਕ੍ਰੀਨ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਈਪਰ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
  10. ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।
ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। (ETV Bharat)

ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ, ਧੁੰਦ ਸਮੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਕਰੋਂ ਜਾਂ ਟੋਅ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। - ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਟਰੈਫਿਕ

ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਢੋਆ ਢੂਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। (ETV Bharat)

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਧਿਆਪਿਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਸਬਾ ਮਮਦੋਟ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਸੋ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ।

