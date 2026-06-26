ਸਾਵਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀਓ!, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਫੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਖਹਿੜਾ, ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ

ਸਾਵਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀਓ!, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਫੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਖਹਿੜਾ, ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰਾਇਵਿੰਗ, ਗ਼ਲਤ ਸਾਈਡ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : June 26, 2026 at 8:49 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-2 ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ (IAS) ਵੱਲੋਂ 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ?
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
1. ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ - ਧਾਰਾ 184
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਟੱਪਣਾ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾਉਣੀ।
- ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ Stop ਯਾਨਿ 'ਰੁਕੋ' ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ।
- ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਤੈਅ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਯਾਨੀ Wrong Way 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।
- ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ: ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਮ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ?
ਧਾਰਾ 184 (ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 1,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ - ਧਾਰਾ 185 ਅਤੇ 188
ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 185 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ?
ਧਾਰਾ 185 (ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ 100 ਐਮ.ਐਲ. ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ 30 ਐਮ.ਜੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 188 (ਜੁਰਮ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ) ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ - ਧਾਰਾ 199A
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 199A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੁਣ 'ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ' ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਬਾਲਗ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ?
- ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ: ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ₹25,000 ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗੱਡੀ ਦੀ RC ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ: ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (RC) ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਦੋਂ: ਮਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ?
ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ Compounding Fee ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 'ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ' ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।