ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ?

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾ-ਖੁਸ਼।

ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾ-ਖੁਸ਼ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026 at 4:24 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਜਟ 2026 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾ-ਖੁਸ਼। (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।"

ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਾਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਜਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਧਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।"

ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਬਜਟ 2026 (ETV Bharat)

"ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਬਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਐਸਐਮਈ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ

ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬਜਟ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ

ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਨਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਫਲੋਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ।

