ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਧਿਆ AQI

ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਧਿਆ AQI
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : October 26, 2025 at 9:51 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਤਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 0.5 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 35.2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 32.6 ਡਿਗਰੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 31.6 ਡਿਗਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 31 ਡਿਗਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 30.4 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2.1 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਹੈ।
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 25-10-2025 pic.twitter.com/tkMLVMGVQP— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 25, 2025
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ AQI
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ AQI ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ AQI 227 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ AQI 206, ਜਲੰਧਰ ਦਾ AQI 158, ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ AQI 153, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ AQI 126 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ AQI 122 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਨ ਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਠੰਢ ਰਹਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਔਸਤ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਲੱਗਭਗ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ 35-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 25-10-2025 pic.twitter.com/sHJ6wT1dT8— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 25, 2025
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 31 ਤੋਂ 17 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ 32 ਤੋਂ 17 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ 31 ਤੋਂ 18 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ 32 ਤੋਂ 18 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 33 ਤੋਂ 16 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।