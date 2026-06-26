ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 26, 2026 at 10:56 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (VB-G RAM G) ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ 2026" ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਓਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ'
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰਚਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ'
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ (Centrally Sponsored Scheme) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ (pp. 2, 29)। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ?
1.. 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਣਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
2.. ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
3..ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ 0.05% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
4.. ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ: ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ’ ਬਣੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 33% ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
5..ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ:
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ: ਇਹ ਬਿੱਲ (The Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ (ਜੋ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ), ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ (30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।