ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ, ਕਿਹਾ- ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਖ਼ਤਮ, ਪਰ...

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ, ਕਿਹਾ- ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਖ਼ਤਮ, ਪਰ...
ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
Published : September 30, 2026 at 5:43 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟਾ (ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼) ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ।"
"ਮੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"- ਅਮੀਤ ਸ਼ਾਹ,ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
पंजाब को नशामुक्त बनाना हमारा संकल्प है। जालंधर में @BJP4Punjab की #NashaMuktPunjabYatra के समापन समारोह से लाइव...— Amit Shah (@AmitShah) September 30, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਲਾਈਵ। https://t.co/LwYBlWiRof
'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਕਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ'
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 2029 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
'ਆਪ' ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, " 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਕਾਨ-ਕੁਨਾਈ) ਮਾਲੀਆ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।"
जालंधर (पंजाब) स्थित श्री सिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरमालिनी धाम सदियों से श्रद्धा, भक्ति और सनातन परंपरा की अखंड ज्योति प्रज्वलित किए हुए है।— Amit Shah (@AmitShah) September 30, 2026
51 शक्तिपीठों में से एक इस पावन धाम में आज दर्शन-पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मां भगवती से सभी के कल्याण, सुख एवं समृद्धि की प्रार्थना… pic.twitter.com/iEZYLW693M
"ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ..."ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਕਮਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।"
'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰੇ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੀ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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