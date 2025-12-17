ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ।

Punjab temperature
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 17, 2025 at 11:00 AM IST

1 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਡਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਠਾਰ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ?

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ (16 ਦਸੰਬਰ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 24.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। -1.2 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 3.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪਰ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 6.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਜਲੰਧਰ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਬਠਿੰਡਾ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਪਟਿਆਲਾ26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਫਰੀਦਕੋਟ26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ11 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ

ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਲਕੇ (18 ਦਸੰਬਰ) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ।

Punjab temperature
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ (Courtesy: @IMD_chandigarh)

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

