ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਹੇਠਾਂ, ਵਧੀ ਠੰਢ, ਜਾਣੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ-ਏ-ਹਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਰਹੀ ਧੁੰਦ। ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।
Published : November 26, 2025 at 9:05 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਦ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਹੇਠਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ -0.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 2.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 27.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
Observed #Minimum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 26-11-2025 pic.twitter.com/sxe2QVgVOV— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 26, 2025
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 0.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 9 ਤੋਂ 11 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 22 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ।
VIDEO | Delhi: Water being spread using anti-smog gun to mitigate dust as the capital city region continues to witness poor air quality. Early morning visuals from India Gate area. #DelhiWeather #AirQuality #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/aaO9DTDaYW
ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 23 ਤੋਂ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 26, 2025
वीडियो AIIMS से है। pic.twitter.com/pvhAPdzVTR
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ ਔਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 337 ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 312, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 325, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 335, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 341 ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 337 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, AQI ਪੱਧਰ 300 ਅਤੇ 400 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, AQI ਪੱਧਰ 400 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, AQI ਪੱਧਰ 400 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ।