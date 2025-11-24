ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗਰਜਨਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 24, 2025 at 6:08 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨਗੇ ਇਜਲਾਸ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ’ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਛਾਜਲੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ’ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਬੰਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ’ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ’ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
"ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" -ਹਰਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ "26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਲਕੇ ਲਹਿਰੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਦਿੜਬਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ।" ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਆਪ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ'
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।"