ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀ ਲਾਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਸਨਮਾਨ

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਮੋਹਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਲਦ ਸਨਮਾਨ। ਜਾਣੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ।

Punjab Stubble Burning zero case
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 6, 2025 at 11:43 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 12:02 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਤਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ (ETV Bharat)

'ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ'

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਲਗਭਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ?

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ/ਕਿਸਾਨ

Punjab Stubble Burning zero case
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ETV Bharat)

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਪਟਾਰਾ?

ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਈਟੈੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਝੋਨਾ ਐਸਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਾਲੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। - ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ/ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

'ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀ ਲਾਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ'

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਘੱਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 70% ਖਾਦ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਘਟਦੇ ਹਨ।

Punjab Stubble Burning zero case
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ETV Bharat)

ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਸੀਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। - ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ

ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਿਆ ਅਸਰ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ।'

ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-2022 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਲਾਨਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 11000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ।

- ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ

Punjab Stubble Burning zero case
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ETV Bharat)

ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 2500 ਤੋਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

