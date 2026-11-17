ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 2026 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਨਿਕਲੇ 12 ਕਰੋੜ
Diwali Bumper 2026 Result: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 2026 ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : November 17, 2026 at 8:05 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ 916674 ਦਾ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਤਨ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਮੱਕਰ ਸਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬੰਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
36 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 12 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ 12 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 2026 ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12 ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਨਾਮ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮਐੱਫ ਪੂਨਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 36 ਲੱਖ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।"
ਸੀਐਮਐੱਫ ਪੂਨਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।