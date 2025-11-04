ETV Bharat / state

ਯਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ: ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਲਾਟਰੀ, ਹੁਣ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਿੱਸਾ

ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 'ਚ ਨਿਕਲੇ 11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ।

DIWALI LOTTERY BUMPER
ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਅਮਿਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੁਕੇਸ਼ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 4, 2025 at 3:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇਤੂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਟਰੀ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਅਮਿਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੁਕੇਸ਼ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਲਾਟਰੀ

ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਮੋਗਾ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਰਤਨ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਇਥੋਂ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।"

ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ

ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਕੇ ਦੋ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ 'ਚ 11 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਲਾਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ।"

ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 1 ਕਰੋੜ

ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗਾ।"

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਟਰੀ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।- ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ, ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ

ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਅਮਿਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਇਕੱਠਿਆ ਨੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਜਿਹੇ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਸਰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ 438586 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਏ-ਸੀਰੀਜ਼ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨ ਲਾਟਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਤੂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਤੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਾਟਰੀ ਨਿਯਮ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ (ਟੀਡੀਐਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ
PUNJAB STATE DIWALI BUMPER LOTTERY
11 CRORE LOTTERY WINNER
ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਜੇਤੂ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ
PUNJAB DIWALI LOTTERY BUMPER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਡਰ? ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ! ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ

ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸੱਚਾਈ

ਕੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ਼ ਅਤੇ ਓਵਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.