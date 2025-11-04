ETV Bharat / state

ਲੱਭ ਗਿਆ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ

ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ।

Bathinda Lottery Bumper
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 4, 2025 at 1:04 PM IST

2 Min Read
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਜੇਤੂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ।

ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਲ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ 438586 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਏ-ਸੀਰੀਜ਼ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਤਨ ਲਾਟਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 36 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 2025 ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਇਨਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ।

25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਤੂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਤੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਾਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ (ਟੀਡੀਐਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

