ETV Bharat / state

11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲਾਪਤਾ, ਢੋਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਤੂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

Lottery bumper
ਲਾਪਤਾ ਕਰੋੜਪਤੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 1, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ: ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨਤੀਜੇ

ਦੇਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਤਨ ਲਾਟਰੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਤਨ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

Lottery bumper
ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ੀ (Etv Bharat)

ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਵੇਚੀ ਲਾਟਰੀ

ਰਤਨ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 42 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਤੀਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ 43ਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਬੰਪਰ ਵਿਜੇਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ
PUNJAB LOTTERY BUMPER
ਬਠਿੰਡਾ ਰਤਨ ਲਾਟਰੀ
DIWALI BUMPER 2025
PUNJAB DIWALI BUMPER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ? ਜਾਣੋ ਖਾਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਓ ਦਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.