ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ B520729 ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਸਮਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਸਾਖੀ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ B520729 ਦੀ ਨਿਕਲੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ।
Published : April 19, 2026 at 2:05 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਸਾਖੀ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਦਾ ਡਰਾਅ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ B520729 ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਦਾ ਡਰਾਅ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਲਾਟਰੀ ਸ਼ਾਪ ਨੰਬਰ 55 ਤੋਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਪਾਏ ਗਏ ਭੰਗੜੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟਿਕਟ ਵਿਕੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ 6 ਕਰੋੜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ "ਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ B520729" ਪਹਿਲੇ ਵਿਜੇਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਘੁੰਮਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਰੁਕਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 10-10 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ ਆਦੀ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ "ਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ B520729" ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰ 55 ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਬੰਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਹੋਈ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
"ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ। 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਦਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।" -ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜੇਤੂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਲ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਜੇਤੂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੀ 55 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਉੱਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ B520729" ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ "ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼" ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ।