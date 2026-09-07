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ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ

ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਇਆ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ।

Teacher day State awardee sukhdhir singh
ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ? (Etv Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 7, 2026 at 3:20 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਧਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ? (Etv Bharat)

ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸੈਕਟਰ 39, ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈਡ ਅਧਿਆਪਕ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।

Teacher day State awardee sukhdhir singh
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨ (Etv Bharat)

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Teacher day State awardee sukhdhir singh
ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (Etv Bharat)

ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਰੱਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। - ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ

Teacher day State awardee sukhdhir singh
ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)

ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧੇ

ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"

Teacher day State awardee sukhdhir singh
ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)

ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਰੋਲਮੇਂਟ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਿਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ।

ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਲੀਬਾਲ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

Teacher day State awardee sukhdhir singh
ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (Etv Bharat)

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ DEO ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਜੇਤੂ ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੁਖਧੀਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਇਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

TAGGED:

TEACHER DAY STATE AWARDEE
GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL LUDHIANA
ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ
ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
STATE AWARDEE SUKHDHIR SINGH

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