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Punjab SIR: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਗਾਇਬ !

SIR ਦੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ...

4 LAKH VOTERS MISSING IN LUDHIANA
ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 5, 2026 at 5:47 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਨਅਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 84.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ (Etv Bharat)

ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ

ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "22 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਹਨ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

"27 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਮੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ"

ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੋਟਰ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਭਗ 27 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ।"

"ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਐਲਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਐਲਓ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਐਲਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

4 LAKH VOTERS MISSING IN LUDHIANA
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat)

"ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਪਿੰਗ"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਪਿੰਗ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

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