PUNJAB 12TH RESULT: ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਟਾਪਰ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 13, 2026 at 5:47 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 (13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ) ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਭਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੁੱਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500/500 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਭਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਨੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੁਭਾਸ ਸਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"

"ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੇਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਵੀ ਹੈ।"- ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੁਪਨੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਪਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਪਨੀਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਸੁਖਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੀਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਸੁਪਨੀਤ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।" ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਨੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਨੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਪੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਕੈਡਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਨੀਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤਨਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ 500 ਵਿੱਚੋਂ 496 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

