CJP ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ CJP ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ, ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ PR ਸਟੰਟ।
Published : September 12, 2026 at 3:09 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Anyone would welcome auditing schools in Punjab or elsewhere.— Sachin Pilot (@SachinPilot) September 11, 2026
only one request/suggestion: audit Punjab with the same eyes, the same questions and the same courage with which you audit governments elsewhere. Punjab deserves no special exemption—and AAP deserves no friendly… https://t.co/ZvNNafILPm
'ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ'
CJP ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, "ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅੱਖ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
🚨PUNJAB SCHOOLS SOCIAL AUDIT— Saurav Das (@SauravDassss) September 10, 2026
A Cockroach Janta Party team reached Ludhiana, Punjab to conduct school audit. Watch the video to know our observations.
Was impressed with the “Schools of Eminence”. Most of the 20 points were on positive side.
Yet, problems were observed. We… pic.twitter.com/nrWpnqgMyf
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1936 ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਲ੍ਹਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 3,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1,000 ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।'
आप 1,000 स्कूल दिखाना चाहते हैं तो शुरुआत के लिए ये कुछ स्कूल देख लीजिए। ये पंजाब के सरकारी स्कूलों की असली तस्वीर बताते हैं।— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) September 12, 2026
सिर्फ दीवारों पर अपनी पार्टी के रंग पोत देना और कुछ नारे लिख देना ‘शिक्षा क्रांति’ नहीं है।
शिक्षा क्रांति तब होगी जब हर सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण… https://t.co/Ge8DL2d4On pic.twitter.com/eT5dewmg3n
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਚਾਅ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ, CJP ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
Thank you Saurav for visiting our government schools and for conducting an independent social audit.— Harjot Singh Bains (@harjotbains) September 10, 2026
We welcome feedback—appreciation motivates us, and shortcomings help us improve.
As discussed, I have taken note of the issues highlighted by your team and will personally… https://t.co/8S9eiZVaix
'ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ'
ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਸਚਿਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ 1,000 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ 1,000 ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਓ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (ਆਡਿਟ) ਕਰੀਏ। ਦੱਸੋ! ਕੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ?
सचिन जी, @SachinPilot हम ऐसे ही शानदार 1,000 स्कूल दिखा सकते हैं, क्या आप हमें हिमाचल प्रदेश के ऐसे 1,000 स्कूल दिखा सकते हैं?— Manish Sisodia (@msisodia) September 11, 2026
आइए मिलकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का ऑडिट करते हैं।
बोलिए! है चैलेंज एक्सेप्ट? https://t.co/xAZKTGU3pk
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਡਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ) ਨੂੰ Cherry-picking ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਡ ਪੀਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ
ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।