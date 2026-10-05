120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਤੇ 2000 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਇਹ ਗਾਂ ?
ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹ ਗਰਮੀ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : October 5, 2026 at 8:57 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦੁਧਾਰੂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਸਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨਿਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਵਾਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ
- ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ: ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਔਸਤਨ 8 ਤੋਂ 15 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ 18-20 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 304 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 3000 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 5000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਗੁਣ
ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 'A2 ਬੀਟਾ-ਕੇਸੀਨ' ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। A2 ਦੁੱਧ ਸ਼ੂਗਰ (ਡਾਇਬਟੀਜ਼), ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ (ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।" ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 4.5% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਗੁਣ: ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ A2 ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GADVASU) ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ HF ਜਾਂ ਜਰਸੀ) ਦੇ A1 ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੈਸ ਜਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਮਿਊਨਿਟੀ (ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ: ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ: ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ CLA (Conjugated Linoleic Acid) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ: A2 ਦੁੱਧ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਚੰਗੀ ਫੈਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਗਭਗ 4.5% ਤੋਂ 5%) ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਦਹੀ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਲਈ: ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- 120 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋ (ਲੀਟਰ) ਦੁੱਧ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੂਥ/ਮਿਲਕ ਪਾਰਲਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- 2000 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸਲ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ:
ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 'ਸੇਰੇਬਰੋਸਾਈਡ' (cerebroside) ਨਾਮਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 'ਸੇਰੇਬਰਮ' (cerebrum) ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾੜੀ-ਸੈੱਲਾਂ (nerve cells) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਦਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਵੱਛਾ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਵੱਛਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਂਗਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ 180 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 'ਕੈਰੋਟੀਨ' (carotene) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 'ਸਟ੍ਰੋਂਟੀਅਮ' (strontium) ਨਾਮਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ-ਰੋਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਗਾਂਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਲਾਇਤੀ ਗਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 21 ਲੱਖ ਐੱਚ ਐੱਫ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।