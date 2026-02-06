ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ? 48 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨਾਲ 48 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਐਸਐਸਐਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ?

Punjab Sadak surakhya force
ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 6, 2026 at 4:28 PM IST

6 Min Read
ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਲ 2023 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 144 ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 116 ਟੋਏਟਾ ਹਿਲਕਸ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 28 ਸਕਾਰਪੀਓ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 48 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ? (ETV Bharat)

"ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1955 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਐਫ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ 1016 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਲਗਭਗ 48 ਫੀਸਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।"

- ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਬੁਲਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਐਸਐਸਐਫ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ

ਬੀਤੀ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (SSF) ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2023 ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆ ਇਸ ਮੁੰਹਿਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ।

Punjab Sadak surakhya force
ਐਸਐਸਐਫ ਫੇਸ 1 ਬਾਰੇ (ETV Bharat)

ਐਸਐਸਐਫ ਫੇਸ 1 ਬਾਰੇ

ਸਾਲ 2023 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੈਨਾਤ। ਕਾਰ 6-10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 17,449 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ। 116 ਟੋਇਟਾ ਹਿਲਕਸ 28 ਸਕੋਰਪੀਓ ਸਣੇ 144 ਹਾਈਟੈਕ ਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਮਾਪਣ ਦੇ ਯੰਤਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ।

ਐਸਐਸਐਫ ਫੇਸ- 2 ਬਾਰੇ

  • ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ।
  • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਣੇ 1728 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • 1296 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ 5000 ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਹਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਚੇਜ਼।
  • 29.9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ।
  • 350 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਐਸਐਸਐਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ?

ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਐਸਐੱਫ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ SSF ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ 6 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Punjab Sadak surakhya force
ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ETV Bharat)

ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ

ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜੋ ਧੁੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Punjab Sadak surakhya force
ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ETV Bharat)

"ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ"

ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਐਸਐਸਐਫ

Punjab Sadak surakhya force
ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ETV Bharat)

ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ

ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੇੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਧੋਵਾਲ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ 538 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। NCRB ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 6,097 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,516 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 6,122 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,688 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 6,276 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,906 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

Punjab Sadak surakhya force
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ (NCRB Report/ETV Bharat GFX Team)

ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 112 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਗੱਡੀ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਐਸਐਫ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਐਸਐਸਐਫ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

Punjab Sadak surakhya force
ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (Social Media: @Bhagwant Mann)

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਕੈਸ਼ ਆਦਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਐਸਐਸਐਫ ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਨ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 467 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 364 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

Punjab Sadak surakhya force
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ (NCRB Report/ETV Bharat GFX Team)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 478 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 380 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 504 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ402 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ।

ਐਸਐਸਐਫ ਟੀਮ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਐਸਐਸਐਫ ਜੀਪੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਮਾਡਲ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ

ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਖਦਸ਼ਾ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਦਰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 79,533 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ 45.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਕਾਰਨ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab Sadak surakhya force
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ (NCRB Report/ETV Bharat GFX Team)

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ

ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 1,57,593 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 1,58,984 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 1,38,383 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 1,53,972 ਮੌਤਾਂ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 1,68,491 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1,73,826 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

