Punjab Roadways Strike: ਕੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ? ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਗਰਾਰੀ ! ਜਾਣੋ ਕੱਲ੍ਹੀ-ਕੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ
ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 20, 2026 at 5:53 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 59 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੇੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਰੇੜਕਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਰੇਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ’ਤੇ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਨੇ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75 ਅਤੇ 34 ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਪਨਬੱਸ ਦੇ 1,255 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 109 ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਪਨਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਕਾਮੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਬੇੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 1,279 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 796 ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
800 ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 800 ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਨਹੀ।
#WATCH | Chandigarh | Punjab Minister Harpal Singh Cheema says, "...Under the leadership of Punjab CM Bhagwant Singh Mann, we are set to purchase around 700 new buses. We floated a tender for this, in which two major companies, Tata Motors and Ashok Leyland, participated. The… pic.twitter.com/qclZwPCpXw— ANI (@ANI) July 11, 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ 1,294 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 2,267 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,119 ਬੱਸਾਂ ਪਨਬੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 3,546 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 2,267 ਤੋਂ 3,546 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,279 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
1,279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
- 1,279 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 796 ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 696 ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- 696 ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 387 ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ 309 ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 300 ਬੱਸਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਲਈ 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ?
1,279 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 483 ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 150 ਬੱਸਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ 50 ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਲਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 483 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ–ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ–ਮੋਹਾਲੀ–ਖਰੜ, ਪਟਿਆਲਾ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ–ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ–ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ–ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ–ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਸ੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ–ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰੂਟ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ–ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ–ਮੁਕਤਸਰ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ–ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ?
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 2,267 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 3,546 ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 1,279 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 796 ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੇੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇੜੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।