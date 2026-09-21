ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਜਾਣੋ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Published : September 21, 2026 at 6:17 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ
ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 59 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਰੇੜਕਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਰੇਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ’ਤੇ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਨੇ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75 ਅਤੇ 34 ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਪਨਬੱਸ ਦੇ 1,255 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 109 ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਪਨਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਕਾਮੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਬੇੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 1,279 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 796 ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਖੈਰ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
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