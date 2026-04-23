ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ? ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ? ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : April 23, 2026 at 12:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ' ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ 1.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਹ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਧਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ?
20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ: ਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ?
ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2038 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਆਖ਼ਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਾੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੈਗ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ 1.33 ਲੱਖ ਦਾ ਬੋਝ !
RBI State Finances Report, Punjab Budget Document ਅਤੇ Ministry Of Statistics Programme Implementation ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 1,33,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ?
ਕੈਗ (CAG) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 24%) ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ 'ਚੱਕਰਵਿਊ' (Vicious Circle) ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23,953 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ?
RBI ਮੁਤਾਬਕ 20-25% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ (ਤਕਰੀਬਨ 47%) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੀ 2025-26 ’ਚ 24,995 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘highly stressed state’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਕੈਗ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2024–25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 1.27 ਲੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਤਹਿਤ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ 1.33 ਲੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੁੱਲ੍ਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ?
RBI ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ Economic survey ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (GSDP) ਦੇ ਲਗਭਗ 46–47% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਬੋਝ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ?
ਕਿਤਾਬ Walking with Punjab Economy Ups and Downs ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “Debt Trap” ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ !
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1,300 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁੱਲ੍ਹ ਕਰਜ਼ਾ, 1.33 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ
ਡਾ. ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਦਯੋਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਉਦਯੋਗ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।"
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ !
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।"