ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੂਬਾ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjab ranks second in India after Kerala in Project Smart Classroom
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 19, 2025 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਡੀਆਈਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੂਬਾ (ETV BHARAT)

'ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਜਾਬ'

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 96.4 ਫੀਸਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 96.5 ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 58.5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

Project Smart Classroom
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV BHARAT)

'ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣੇ ਵਰਦਾਨ'

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

Project Smart Classroom
ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV BHARAT)

'ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ'


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੈਜਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

PROJECT SMART CLASSROOM
ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੂਬਾ (ETV BHARAT)

'ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਮਿਟਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਟੀਟੀ ਚਲਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।'

Project Smart Classroom
ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਕਲਾਸਰੂਮ (ETV BHARAT)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। - ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਅਧਿਆਪਕ

Project Smart Classroom
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ (ETV BHARAT)

'ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਲਜ ਰੂਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।'

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਯੂਡੀਆਈਐਸਈ
SMART CLASSROOM
PUNJAB RANKS SECOND
PROJECT SMART CLASSROOM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.