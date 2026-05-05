ਸਾਈਬਰ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸਾਈਬਰ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਾਈ ਟੇਕ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : May 5, 2026 at 6:37 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 259 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 1700 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
Today, I visited #Ludhiana as part of my ground-zero tour, reviewing on-ground policing and reinforcing our focus on smart, technology-driven systems. Held a comprehensive meeting with field officers, emphasizing swift and citizen-centric resolution of public grievances.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) May 5, 2026
ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਲੱਗਭੱਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 112 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਟਾਈਮ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿਨਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।