ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲੀਪਦਾ ਸਰੇਨ ਖੇਰਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

punjab rank third in agri debt burden list of the states with outstanding loan per agricultural household
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 12, 2026 at 7:13 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲੀਪਦਾ ਸਰੇਨ ਖੇਰਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

agricultural debt
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬੇ (Etv Bharat)

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 74,121 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

agricultural debt
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬੇ (Etv Bharat)

ਜਾਣੋ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 74,121 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (1,750 ਰੁਪਏ), ਮੇਘਾਲਿਆ (2,237 ਰੁਪਏ), ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (3,581 ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 25,629 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਰਕਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼
MINISTER SHIVRAJ SINGH CHOUHAN
AGRICULTURAL DEBT

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

