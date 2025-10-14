ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੜਕੀ, ਭਖ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : October 14, 2025 at 7:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਤੇ ਰਾਤ ਮਾਮਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
इस गाड़ी में एक फ्रॉड बैठा है जो विधायकों के फ़र्ज़ी साइन करके राज्यसभा का नोमिनेशन भर देता है। नोमिनेशन रद्द हो गया।— Anurag Dhanda (@anuragdhanda) October 14, 2025
FIR हो गई, कोर्ट से वारंट जारी हो गया। लेकिन अमित शाह की चंडीगढ़ पुलिस इसे भगाकर ले गई
आख़िर हर फ्रॉड और वोट चोर के साथ बीजेपी क्यों खड़ी होती है?#VoteChorBJP pic.twitter.com/a43L55iyR9
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੜਕੀ
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
नवनीत चतुर्वेदी नाम का एक फ्रॉड पंजाब के विधायकों के नक़ली दस्तख़त कर राज्यसभा का नामांकन भर आया।— Anurag Dhanda (@anuragdhanda) October 14, 2025
नामांकन रद्द हो गया, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने गई तो अमित शाह जी की चंडीगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं करने दिया, खुद SSP…
ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
'ਆਪ' ਲੀਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੁਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਯਾਦ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।"
ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਪੜ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਠੱਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ… pic.twitter.com/tVLCeZSw4v— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 14, 2025
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਖੜੀ
ਐਕਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ?"
ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ FIR ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਪੜ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਠੱਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਠੱਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੈ।"
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੀਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ… pic.twitter.com/bHClkwknHj— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 14, 2025
ਗੱਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਰਜ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੀਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਠੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"