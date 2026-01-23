ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਂਹ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ, ਕੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਠੰਢ? ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।
Published : January 23, 2026 at 10:40 AM IST|
Updated : January 23, 2026 at 11:06 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਠਿੰਡਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਵਿਚਾਲੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ, ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 23 ਅਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੰਢ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੀਏਯੂ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ
ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੁੰਦ ਜਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਬੱਦਲਵਈ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ।