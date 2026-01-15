ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ। ਜਾਣੋ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।
Published : January 15, 2026 at 11:55 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਰ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -2.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ -8.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 16.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਢਾ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਡਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 14-01-2026 pic.twitter.com/aHab5Vk0dX— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 14, 2026
ਇਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ
|ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਜਲੰਧਰ
|12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|11 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਬਠਿੰਡਾ
|17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਪਟਿਆਲਾ
|20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
|17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?
ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੋਲਡ ਡੇਅ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇੰਜ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ।