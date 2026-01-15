ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ। ਜਾਣੋ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।

Punjab Rain alert
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 15, 2026 at 11:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਰ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -2.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ -8.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 16.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਢਾ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਡਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਸ਼ਹਿਰਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਜਲੰਧਰ 12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ11 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਬਠਿੰਡਾ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਪਟਿਆਲਾ20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ

ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੋਲਡ ਡੇਅ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇੰਜ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ
PUNJAB RAIN ALERT
PUNJAB WEATHER NEWS
COLD WAVE ALERT
WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.