ਠੰਢ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ! ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਠੰਢ ਤੋਂ ਰਾਹਤ। ਕਈ ਥਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ। ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ।

Punjab rain alert
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
Published : December 21, 2025 at 9:47 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ (20 ਦਸੰਬਰ) ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -2.6 ਡਿਗਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ -4.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 4.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 6.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।

23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ) ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਸੋਮਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, 23 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਜਾਣੋ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -

ਸ਼ਹਿਰਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਜਲੰਧਰ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਬਠਿੰਡਾ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਪਟਿਆਲਾ26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ11 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ

ਦੋ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡ੍ਰਾਈ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦਕਿ, ਭਲਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਲਈ ਅਲਰਟ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

