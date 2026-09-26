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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦਰਜ।

Punjab Rain alert
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2026 at 9:35 AM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ -1.5 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ 33.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ (ETV Bharat)

ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਆਉਂਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਲਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ, ਅਪਣੀ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਤਾਪਮਾਨ!

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ 33 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2009 ਵਿੱਚ 26 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ?

ਇਸ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ -41 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjab Rain alert
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ? (IMD)

ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਭਗ -24 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ -7 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ -12 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ 2 ਡਿਗਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 41 ਡਿਗਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

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