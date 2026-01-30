ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ। ਕਈ ਥਾਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।

Punjab rain alert
ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 30, 2026 at 12:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲ਼ਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਲਕੇ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • 31 ਜਨਵਰੀ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ।
  • 1 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
  • 2 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ?

ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਠੰਡ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਘਣੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

himachal snowfall
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ (ETV Bharat)

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਸਮੇਤ 655 ਸੜਕਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 287 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਤੋਂ ਏਟੀਆਰ ਉੱਤਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ NH-003 (NH-003) ਬੰਦ ਹੈ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 14309 ਉਜੈਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ, 2221 ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ-ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 2 ਘੰਟੇ 3 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 12627 ਕਰਨਾਟਕ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 3 ਘੰਟੇ 33 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 12285 ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ-ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੁਰੰਤੋ 2 ਘੰਟੇ 18 ਮਿੰਟ, 12192 ਸ਼੍ਰੀਧਾਮ ਸੁਪਰਫਾਸਟ 1 ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ, 12189 ਮਹਾਕੌਸ਼ਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 2 ਘੰਟੇ 18 ਮਿੰਟ, 22685 ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2 ਘੰਟੇ 36 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 12715 ਸੱਚਖੰਡ ਸੁਪਰਫਾਸਟ 1 ਘੰਟਾ 46 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12617 ਮੰਗਲ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸੁਪਰਫਾਸਟ 1 ਘੰਟਾ 25 ਮਿੰਟ, 12625 ਕੇਰਲ ਸੁਪਰਫਾਸਟ 2 ਘੰਟੇ 17 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 18477 ਕਲਿੰਗਾ ਉਤਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 2 ਘੰਟੇ 56 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ।

delhi railway station
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

HIMACHAL SNOWFALL
PUNJAB WEATHER UPDATE
DELHI TRAINS STATUS
ਪੰਜਾਬ ਮੌਸਮ
PUNJAB RAIN ALERT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.