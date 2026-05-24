"ਵੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ, ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ", ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਪਾਉਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ।
Published : May 24, 2026 at 4:50 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ"
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ, ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ।"
ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਪਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" - ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ
ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਉਜਾੜ
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।" - ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੰਡ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਾਪਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟਸ (AIOCD) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਡੀਗਾਰਮੈਂਟ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।"
"ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੇਟ ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ 50,000 ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀੰ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੀ ਬਚਣਾ।"- ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ, ਸੈਕਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ
ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ 10000 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ Zomato ਜਾਂ Swiggy 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।