ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ PPSC ਮੇਨਜ਼ ਨਤੀਜੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : November 5, 2026 at 1:09 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
भगवंत मान सरकार के "बिना सिफारिश और बिना रिश्वत" नौकरियां देने के दावों के उलट, PPSC मेन्स नतीजों के सामने आए आंकड़े सीधे सवाल खड़े करते हैं। सेंटर-7 के कमरा नंबर 8 से 24 में से 11 उम्मीदवार (45.8%) तथा सेंटर-11 और सेंटर-4 के कमरों से 10-10 उम्मीदवार (41.7%) शॉर्टलिस्ट हुए हैं। सिविल सेवा जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में एक ही कमरे से इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का पास होना महज एक संयोग नहीं हो सकता। जहां सेंटर-8 में कुल शॉर्टलिस्टिंग दर 24.21% रही, वहीं सेंटर-1 के कमरा नंबर 1 से 7 तक यह दर महज 2.89% दर्ज की गई। एक ही परीक्षा में केंद्रों के बीच इतना बड़ा अंतर पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाता है। मंचों से "मेरिट और पारदर्शिता" के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब विशेष कमरों और खास सीरियल नंबरों से ही चयन निकलते हैं, तो यह मेहनती युवाओं के परिश्रम के साथ सीधा धोखा प्रतीत होता है। यदि सरकार वास्तव में ईमानदार है, तो साक्षात्कार प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए, कॉपियों को सील किया जाए और पूरे मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई (CBI) से जांच कराई जाए। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ" ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, PPSC ਮੇਨਜ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ-7 ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ (45.8%) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ-11 ਤੇ ਸੈਂਟਰ-4 ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਉਮੀਦਵਾਰ (41.7%) ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ-8 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਦਰ 24.21% ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ-1 ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 2.89% ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ "ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ" ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। @TV9Bharatvarsh @ddnews @ptcnews @abpsanjha @BJP4India @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @BJPCentralMedia @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india @news24tvchannel— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) November 5, 2026
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।"
ਪੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ—ਇਹ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ। ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਜਾਂ 4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਚਹੇਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਪੀਸੀਐੱਸ ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕਾ’ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। पीसीएस परीक्षा का हाईजैक किया जाना, नीट पेपर लीक मामले में फर्क क्या है? पहले नायब तहसीलदार की परीक्षा का पेपर लीक, फिर बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक और अब पीपीएससी (PPSC) की मुख्य परीक्षा में कथित धांधली के जरिए पीसीएस परीक्षा को हाईजैक किया जाना—यह नीट पेपर लीक मामले से किस तरह अलग है, इसका फैसला पंजाब के युवा खुद करें। पीपीएससी की मुख्य परीक्षा के घोषित परिणामों ने भगवंत मान सरकार के ‘बिना पैसे, बिना सिफारिश नौकरी’ देने के दावों की पोल खोल दी है। एक-एक परीक्षा कक्ष से 10 से 11 परीक्षार्थियों का चयन हो गया, जबकि रोल नंबरों की श्रृंखला में लगातार 3 या 4 उम्मीदवारों के समूहों के रूप में भी कुल 86 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। क्या रोल नंबर जारी करते समय ही यह पूरी सेटिंग कर ली गई थी? क्या कुछ खास चहेते उम्मीदवारों को सुनियोजित तरीके से लगातार रोल नंबर आवंटित किए गए थे? पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में यह कैसे संभव है कि किसी विशेष परीक्षा केंद्र या कुछ चुनिंदा कमरों में बैठे परीक्षार्थियों में से एक-चौथाई का चयन हो जाए, जब तक कि इसके लिए कोई ‘खास तरीका’ न अपनाया गया हो? इससे पहले भी भगवंत मान सरकार पर इस तरह की धांधलियों के आरोप लगते रहे हैं। यह पंजाब के युवाओं के सपनों और उनके भविष्य का सवाल है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच बेहद जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) November 5, 2026
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।"
The PPSC has announced written result for Departmental Examination (DE)/ Final Passing out Examination (FPOE), 2025 (Case No. 38C2025). Candidates are advisedto visit the PPSC website <https://t.co/WKneG5N2jH> for details.— Punjab Public Service Commission (@ppscpunjab) November 4, 2026
"ਪੀਪੀਸੀਐੱਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਅਸਲ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ,ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?"- ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Serious allegations by candidates over the PCS Mains result have exposed the hollow claims of the Mann government's "honest governance": 👉 In four centres, 10–11 candidates from a single room shortlisted 👉 86 candidates in consecutive roll-number runs 👉 Roll numbers of absent candidates in the result 👉 Answer sheets allegedly evaluated by university students, not subject experts Kejriwal's government has turned Punjab into a den of loot, and now even the state's top jobs are up for auction! After the Naib Tehsildar recruitment, another recruitment scam now haunts the AAP government. We demand: ✅ Stop the interviews immediately ✅ Probe under the supervision of a sitting High Court judge, or else a CBI probe ✅ Forensic audit of CCTV footage, seating plans, attendance registers and answer sheets ✅ FIRs under the Prevention of Corruption Act against those found guilty Looting the rights of hardworking youth will not be tolerated. BJP will fight from the streets to the courts for the youth of Punjab. ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ" ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ: 👉 ਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਤੋਂ 10-11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ 👉 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ 'ਚ 👉 ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਤੀਜੇ 'ਚ 👉 ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਝੂਠੀ "ਬਦਲਾਅ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ! ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ✅ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ✅ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ✅ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਸੀਟਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ✅ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। #PCSScam #PCSMainsresult #AAPExposed #BhagwantMann #BJPPunjab @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @DrSatishPoonia @BJP4India— Kewal Singh Dhillon (@KewalDhillonPB) November 5, 2026
ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ" ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ:- ਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਤੋਂ 10-11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ, 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ 'ਚ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਤੀਜੇ 'ਚ, ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਝੂਠੀ "ਬਦਲਾਅ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ! ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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