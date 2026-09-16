ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਰੇਟ !
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂ ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 16, 2026 at 8:18 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਖੁਦਾਈ, ਛਾਂਟਾਈ, ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਡਲ ਭਾਅ 5 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਲੂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਆਲੂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਕਿਸਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਤੋਂ 110 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਆਲੂ ਦਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ
ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਤਪਾਦਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5-7 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਕੋਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 110 ਰੁਪਏ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਦਵਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਖੁਦਾਈ, ਬੋਰੀਆਂ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" -ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਲੂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਲੂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਲੂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਆਲੂ ਦੀ ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਮਦ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।" -ਭੀਮ ਚੰਦ, ਆਲੂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ
100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਬੋਰੀ
ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲੂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ 105 ਤੋਂ 115 ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਆਲੂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਲੂ 100 ਰੁਪਏ 1 ਬੋਰੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੱਜ਼ ਕੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਆਲੂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਹੁਣ ਆਲੂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ?
ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਆਲੂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਲੂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਆਲੂ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਲੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਆਲੂ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਸਟੋਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਆਦਾ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਿਆ।"
"ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।"-ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਲੂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ ?
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਆਲੂ ਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕੇ।"-ਗੁਰਦੀਪ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ
ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਰਾਇਆ, ਲੋਡਿੰਗ-ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਫਸਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"