ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ MP ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ MP ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : April 30, 2026 at 7:00 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ 'ਆਪ' ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਸੀ।
'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਵੱਖ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ 'ਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਛਾਪਾ
ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੌਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਨੌਂ ਵਾਹਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।"
ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।