ਈਡੀ ਦੀ 'ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀ' 'ਤੇ ਭਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ: 'ਆਪ' ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਕਠਪੁਤਲੀ' ਗਰਦਾਨਿਆ।
By PTI
Published : August 13, 2026 at 1:40 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
👉 Guru Dokhi Bhagwant Mann,— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) August 12, 2026
Your 24x7 shadow, OSD Rajbir Ghumman, is now on the ED’s radar! Everyone will be caught.
👉 ED has written to the DGP: “Rajbir Ghumman earned crores through transfers and acted as a middleman in government works. WhatsApp chats + other evidence are… pic.twitter.com/OFmhGaRe82
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੇ 7 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
"ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ"
ਬਿਕਰਮ ਮੀਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੇਰਾ 24x7 ਸਾਇਆ, OSD ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਹੁਣ ED ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਆ! ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ED ਨੇ DGP ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ: "ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ, WhatsApp ਚੈਟ + ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਆ। ਸਭ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ:
1. ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ?
2. ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
3. ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ - ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ
👉 My fight against corruption in the “Guru Dokhi government” continues.— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) August 12, 2026
👉 Compelled DGP Punjab, listen carefully: Stop sitting on the ED letter and take action, otherwise I will make the entire letter public.
👉 For now, read just one page today 👇
Everyone will be caught.… pic.twitter.com/c9nDNEvdey
"ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ 1 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਮਜਬੂਰ DGP ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਲਵੋ: ED ਦਾ ਪੱਤਰ ਦੱਬਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੱਤਰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ 1 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਭ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।"
"ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ।— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 12, 2026
-… pic.twitter.com/u3et5w1f0q
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, "ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ‘ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਠਜੋੜ’ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।"
🔸 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ, 10 ਸਾਲ ED ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 12, 2026
🔸 ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ
🔸 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ 'ਤੇ… pic.twitter.com/1OKt7sTApJ