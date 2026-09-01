ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ: IPS ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ IG ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP ਵੀ ਬਦਲੇ

ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੌਂਪੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੇ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 8 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ।

PUNJAB POLICE RESHUFFLE
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP ਵੀ ਬਦਲੇ (Special Arrangement,ETV BHARAT FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2026 at 5:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Punjab Police Reshuffle
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ (Special Arrangement)


ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ 'ਵੇਟਿੰਗ ਪੋਸਟਿੰਗ' (DGP ਦਫ਼ਤਰ) ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ISI ਸਮਰਥਿਤ ਮਾਡਿਊਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 'ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੱਚਾਈ' ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjab Police Reshuffle
IPS ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ IG ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ (X @cpamritsar)
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਵੀ ਹਟਾਏ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 82ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੀ.ਏ.ਪੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।

Punjab Police Reshuffle
ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ (X @BathindaPolice)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ:

  • ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ): ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ (IPS) ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਪਟਿਆਲਾ: ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ (IPS) ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੋਣਗੇ।
  • ਬਠਿੰਡਾ: ਸੁਹੇਲ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ (IPS) ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਸੋਨਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਮਾਨਸਾ: ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ (IPS) ਨੂੰ ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



ਬਾਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

  • ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ (IPS): ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
  • ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ (IPS): ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਸੋਨਲ-1, ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ


TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਬਾਦਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
RESHUFFLE PUNJAB POLICE
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੇਰਬਦਲ
PUNJAB POLICE RESHUFFLE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.