ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 4 ਨਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੋਈ
7 ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੈਨਾਤੀ।
Published : November 8, 2026 at 9:58 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 7 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਤਹਿਤ 1995 ਬੈਚ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 18 ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1995 ਬੈਚ ਦੇ ਚਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 1995 ਬੈਚ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਪਰਮੋਦ ਬਾਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਐਮ.ਐਫ. ਫਾਰੂਕੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਜੀ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਡਾ. ਜਿਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (1993 ਬੈਚ): ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. PSPCL ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾ. ਜੈਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੇਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ PSPCL ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ (1994 ਬੈਚ): ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ 1995 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।