ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਲੌਹਡ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ ਪਰ ਖੁੱਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : June 11, 2026 at 9:40 AM IST
ਰੂਪਨਗਰ: ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੌਹਡ ਖੱਡ ਵਿਖੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਉਕਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੱਤ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਰਫ ਲਾਡੀ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁੱਦ ਡੁੱਬਿਆ'
ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਲਾਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਭੈਣ , ਭਾਣਜੀ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੌਹਡ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾ ਪੁਨੀਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਰਫ ਲਾਡੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ।'
'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ'
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਾਪਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਭੈਣ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੱਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
'ਕੀਰਤਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ'
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।