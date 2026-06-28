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ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Desecration of Sri Guru Granth Sahib Ji
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਪੰਜਾਬ (@BhagwantMann and canva)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 28, 2026 at 2:34 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਪੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲ. ਕੇ. ਯਾਦਵ (ਆਈਪੀਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡੀ.ਓ. ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

sacrilege cases
52 ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ (ETV BHARAT)

16 ਜੂਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ

ਪੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ-17 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

sacrilege cases
52 ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ (ETV BHARAT)

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਡੀ.ਓ. ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪੰਚਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ, ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

sacrilege cases
52 ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ (ETV BHARAT)

ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਬਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਅਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

sacrilege cases
52 ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ (ETV BHARAT)

52 ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ

ਪੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52 ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ", "ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ", "ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ", "ਪਾਵਨ ਅੰਗ", "ਹੁਕਮਨਾਮਾ", "ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ", "ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ", "ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ", "ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ", "ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ", "ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ", "ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ", "ਅਖੰਡ ਪਾਠ", "ਸਹਿਜ ਪਾਠ", "ਅਰਦਾਸ", "ਲੰਗਰ", "ਸੰਗਤ", "ਅਗਨ ਭੇਟ ਸੇਵਾ" ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਹ ਡੀ.ਓ. ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

TAGGED:

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ
SACRILEGE CASES
PUNJAB SACRILEGE LAW
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