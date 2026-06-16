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ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ! ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 3,298 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

PUNJAB POLICE CONSTABLE EXAM DATE
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (Getty Image)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 16, 2026 at 12:25 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਮਾਰਚ 2026 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ?

ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਲਈ 2,522 ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਕਾਡਰ ਲਈ 776 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ punjabpolice.gov.in 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:-

  1. ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ।
  2. ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ।
  3. ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
  4. ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ 2026

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ 2026 ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ (PST) ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ (PMT) ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2026 ਪੈਟਰਨ

ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

  1. ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  2. ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ- ਪੇਪਰ I ਅਤੇ ਪੇਪਰ II।
  3. ਪੇਪਰ I ਵਿੱਚ 100 ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣਗੇ।
  4. ਪੇਪਰ II ਵਿੱਚ 50 ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਮਿਲੇਗਾ।
  5. ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ II ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

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TAGGED:

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