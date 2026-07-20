ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ 'ਹਾਈ-ਤਕਨੀਕ' ਨਕਲ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਅਤੇ 28 ਉਮੀਦਵਾਰ
ਨਕਲ ਲਈ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ।
Published : July 20, 2026 at 10:03 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀ.ਆਈ.) ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 27 ਬੈਟਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- ਨਕਲ ਲਈ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- 19-07-2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਯੂਸ਼ (ਰੋਲ ਨੰਬਰ 426347) ਨੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਵੇਰੇ 11:10 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:25 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਜਨ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਕ, ਦੀਪਕ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਲਿਖਵਾਏ।
"ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ"
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੈਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ
ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਦਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੈਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ, ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ ਫਰੀਦਕੋਟ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਬੈਟਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡਿਵਾਈਸ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਕਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 7 ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ)
- ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਝੁੰਝੁਨੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ (ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ/ਡਿਕਟੇਟਰ)
- ਦੀਪਕ ਵਾਸੀ ਕੋਟਪੁਤਲੀ-ਬਹਿਰੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ (ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ/ਡਿਕਟੇਟਰ)
- ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂਹਰਸਰਾਏ, ਪੰਜਾਬ
- ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦੋਧਾ, ਹਰਿਆਣਾ
- ਅਭਿਯੰਤ ਵਾਸੀ ਭਿਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ
- ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਕੋਟਪੁਤਲੀ-ਬਹਿਰੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ
ਇਹ ਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਆਈ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਜਨ ਸਮੇਤ ਉਪਰਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਕੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।