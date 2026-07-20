ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਬਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਚਾਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ !

ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਬਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਚਾਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ !
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (AGTF) ਨੇ ਚਾਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਲਜ਼ਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : July 20, 2026 at 11:00 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 11:10 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (AGTF) ਨੇ ਚਾਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌਂਗ ਆਰਮ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ।
Mohali, Punjab: SP AGTF Bikramjit Singh says, "Under the campaign launched by the Punjab Government and Punjab Police, a special operation, Long Arm, was carried out. Gangster Vrinder Joban was arrested from Angola. He was wanted in four murder cases..."— IANS (@ians_india) July 20, 2026
(Source: AAP PRO) pic.twitter.com/WXJIrQjowM
AGTF ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਖੁਫੀਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌਂਗ ਆਰਮ' ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਬਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ 2023 ਦੇ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿਆਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ 2024 ਦੇ ਦੀਪੂ ਜਨਾਲੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਐਸਪੀ ਏਜੀਟੀਐਫ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੌਂਗ ਆਰਮ, ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਅੰਗੋਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ..."