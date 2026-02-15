ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਦੌੜਨਗੇ ਬਲਦ, 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਬਦਲ ਗਏ ਕਈ ਨਿਯਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਦੌੜਨਗੇ ਬਲਦ, 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਬਦਲ ਗਏ ਕਈ ਨਿਯਮ
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : February 15, 2026 at 2:47 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋੜਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਲਦਾਂ ਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 16 ਫਰਵਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜਾਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ 2025 ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋੜਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੌੜਾਂ, ਰੱਸਾ-ਕੱਸੀ, ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।'
ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 2025 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਬਲਦ ਦੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।- ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੈਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਧਾਵੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭੱਜਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਛਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਬੁਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਠ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ,ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਨ ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ
ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ "ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ" ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1933 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ, ਖੱਚਰ, ਬਲਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਡਾਂ
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਿਰੀ , ਸ਼ਾੱਟ ਪੁੱਟ, ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ, ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ, 100 ਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੌੜਾਂ, 400 ਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਦੌੜਾਂ, 1500 ਮੀਟਰ ਦੌੜ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਤੇ ਹਾਈ ਜੰਪ, ਰੱਸਾ-ਕੱਸੀ, 2000 ਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ, ਟਰਾਲੀ ਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 60 ਮੀਟਰ ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।