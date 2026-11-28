ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
'ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ' ਥੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
Published : November 28, 2026 at 10:24 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 45ਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਫੇਅਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਦਕਾ 'ਥੀਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 450 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪਵੇਲੀਅਨ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ' ਥੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
Proud moment for Punjab at #IITF2026! Punjab Pavilion bags Gold Medal for Thematic Presentation on "Vikas aur Virasat". Under CM @BhagwantMann ji's leadership, Punjab has received 10,673 investment proposals worth ₹2 Lakh Crore, promising 6.63 Lakh jobs, a testament to our bold industrial reforms & growing investor confidence. #InvestPunjab— Aman Arora (@AroraAmanSunam) November 27, 2026
'ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ' ਦਾ ਸੁਮੇਲ
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 10,673 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 6,63,410 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 18.12 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਫ. ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਥੀਮ 'ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ' ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ਼
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ' ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੌਗਇਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026' (IBDP-2026) ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਸਦਕਾ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਨੈਸਲੇ, ਪੈਪਸੀਕੋ, ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਕਾਰਗਿਲ, ਡੈਨੋਨ, ਲਿੰਡੇ, ਯਾਨਮਾਰ, ਫਰੈਡੇਨਬਰਗ, ਟੋਪਨ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ' ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,750 ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Delhi: Punjab Minister Aman Arora says, "Today is the final day of IITF, and I am delighted to share that Punjab has won the Overall Gold Medal across all categories. The theme of the Punjab Pavilion this year was “Heritage and Development.” Punjab has a rich and glorious heritage, which has been beautifully preserved and showcased. At the same time, the state is making significant strides in development, particularly through the adoption of modern technology, with continued support from the government...."— IANS (@ians_india) November 27, 2026
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੱਕ ਹਰ ਉੱਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"
The 45th India International Trade Fair 2026 concludes on a memorable note, bringing together India’s rich heritage, diverse products, innovation and entrepreneurial spirit. From showcasing local products and traditional craftsmanship to creating opportunities for businesses and connecting markets, the fair celebrated India’s diversity and growing trade potential. As a significant national and international trade event, IITF provides a common space for industry, trade bodies, government organisations and entrepreneurs to engage, exchange ideas and explore business opportunities. It also facilitates business linkages and strengthens engagement between Indian enterprises and global markets. #IITF2026 #VikasAurVirasat #IndiaTrade @PIB_India @RajeshAgrawal94 @ITPODesk— Dept of Commerce, GoI (@DoC_GoI) November 27, 2026
ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਰੰਗ
ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ-1 ਵਿਖੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ, ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰਬੀਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।