ਸੀਐਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ, ਦੇਖੋ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਸੀਐਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ, ਦੇਖੋ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਮਨਾ ਰਹੀ ਜਸ਼ਨ।
Published : May 29, 2026 at 1:40 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਧੂਰੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 21 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧੂਰੀ ਦੇ 16 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧੂਰੀ ਦੇ 16 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਢੋਲ-ਨਗਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਮੋਹਰ'
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਚੱਠਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੀਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਪੀਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧੂਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ 2027 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।