ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ : ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਬਨਾਮ EVM ’ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ,ਵੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

PUNJAB MUNICIPAL ELECTION
Etv Bharatਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਬਨਾਮ EVM ’ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ,ਵੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 5:10 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ (etv bharat)

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਿਰੁੱਧ ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਈਵੀਐੱਮ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ?

ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ ?

ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ 1856 ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 1951 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

BALLOT PAPER VS EVM
ਬੈਲਟ ਪੈਪਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋ (etv bharat)

ਈਵੀਐਮ ਕੀ ਹੈ ?

EVM ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ। ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਪ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੋਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 16 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, 'ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। Bharat Electronics Limited (BEL), ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ'

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ੍ਹ 4,200 ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1994 ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

BALLOT PAPER VS EVM
EVM ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ (etv bharat)

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ,ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ

ਸੱਤਾ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ?

ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 'ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜੇ। ਭਾਵੇਂ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉੰਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ
PUNJAB MUNICIPAL ELECTIONS
BALLOT PAPER VS EVM
VOTING THROUGH BALLOT PAPER
PUNJAB MUNICIPAL ELECTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.