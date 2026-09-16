"ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ", ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

"ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ", ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਈਡੀ ਰੇਡ ’ਤੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- "ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ।"
Published : September 16, 2026 at 5:31 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਈਡੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ED ਦੀ ਰੇਡ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ DM ਵੈੱਬ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਦੀ ਟੀਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ED ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਲਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ DM ਵੈੱਬ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ IELTS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
👉 Mohali Patiala ED raids: This is not a call centre, but a black empire bigger than the Mahadev App!— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) September 16, 2026
👉 By day, an IELTS front; by night, allegedly cheating foreigners and sending crores abroad through hawala, exploiting helpless Punjabis!
👉 The network links are beginning… pic.twitter.com/BSv0GYEJKO
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਐਮ ਵੈੱਬ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਸਮਾਪਤ
- ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤ।
- ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ।
- ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
- ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ?
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"